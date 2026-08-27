ASUS ExpertBook P5 G2, Laptop Bisnis dengan Performa AI dan Baterai hingga 22,5 Jam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ASUS menghadirkan ExpertBook P5 G2 PM5406 untuk mendukung produktivitas profesional dan pemimpin bisnis skala kecil hingga menengah yang menerapkan pola kerja hybrid.

Laptop bisnis tersebut mengandalkan performa kecerdasan buatan (AI), visual, ketahanan, serta sistem keamanan yang dirancang untuk kebutuhan bisnis.

ASUS Expert Technical PR Said Dahda mengatakan Surabaya menjadi salah satu wilayah dengan pasar laptop bisnis yang cukup kuat di Jawa Timur.

"Surabaya itu menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang paling kuat untuk penjualan laptop bisnis. Karena mungkin dari sisi ekosistem bisnisnya juga sudah terbangun secara baik," kata Said Dahda di Surabaya, Kamis.

Commercial Director ASUS Indonesia Eric Khoven mengatakan kebutuhan teknologi AI di sektor bisnis Indonesia terus meningkat seiring tuntutan produktivitas, baik ketika bekerja di kantor maupun dari lokasi lain.

"Melalui ASUS ExpertBook P5 G2, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga dirancang dengan standar keamanan dan ketahanan kelas dunia," ujar Eric.

ExpertBook P5 G2 hadir dengan layar 14 inci dan tersedia dalam pilihan panel IPS hingga resolusi 2,5K maupun OLED. Perangkat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional yang membutuhkan mobilitas sekaligus performa tinggi.

Untuk performanya, ExpertBook P5 G2 dapat menggunakan prosesor hingga AMD Ryzen AI 9 HX 470 dengan konfigurasi 12 core dan 24 thread, kecepatan hingga 5,2 GHz, serta kemampuan hingga 55 NPU TOPS untuk varian project.

Sementara itu, unit ritel yang dipasarkan di Indonesia menggunakan AMD Ryzen AI 7 445 dengan akselerasi hingga 50 NPU TOPS. Laptop tersebut mendukung RAM hingga 96 GB DDR5 melalui dua slot SO-DIMM.