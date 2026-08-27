Tokoh Nasional Mulai Tiba di Muktamar ke-35 NU di Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional mulai tiba di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang, Kamis (27/8).

Berdasarkan pantauan, ribuan warga mulai memenuhi tepi Jalan Kyai Haji Wahab Hasbullah, pukul 15.00 WIB. Mereka juga berdiri di area pintu masuk VVIP di Lapangan Untung Suropati.

Sejumlah tokoh nasional yang hadir yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, kemudian Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono.

“Pak Tito sini, Pak, Gus Imin selamat datang, Mas Ibas,” kata warga ketika menunggu kedatangan tokoh nasional.

Merespons panggilan itu, sejumlah tokoh nasional tersebut pun melambaikan tangannya kepada warga. Lalu, mereka langsung masuk ke area utama tanpa mengucapkan apapun.

Sementara itu, beberapa petugas gabungan dari pemuda pondok, aparat kepolisian hingga Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) beberapa kali meminta warga mundur dari jalan.

“Tolong bapak, ngapunten (maaf) agak mundur karena mau ada yang datang. Maaf nggeh (ya), takutnya nanti kena mobil yang lewat,” ucap salah satu petugas.