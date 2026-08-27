Chery Q dan J6T CSH Ramaikan GIIAS Surabaya 2026, Simak Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Chery Indonesia resmi menghadirkan Chery Q untuk masyarakat Jawa Timur melalui ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 pada 26-30 Agustus di Grand City Convex.

Dalam pameran tersebut, Chery menempati Exhibition Hall, Booth H dengan konsep Rumah Chery. Lima model kendaraan elektrifikasi dipamerkan, yakni Chery Q, J6T CSH, TIGGO 8 CSH, TIGGO 9 CSH, dan TIGGO Cross CSH.

Regional Sales Manager Chery Indonesia Joshua Mikhay Kusuma mengatakan masyarakat Jawa Timur kini makin terbuka terhadap teknologi kendaraan elektrifikasi.

"Pertumbuhan pasar dan meningkatnya minat terhadap kendaraan elektrifikasi menunjukkan bahwa konsumen Jawa Timur semakin terbuka terhadap teknologi baru," ujar Joshua.

Melalui GIIAS Surabaya 2026, Chery memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat sekaligus mencoba langsung jajaran kendaraan yang ditawarkan, termasuk Chery Q.

"Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat, mencoba, dan membandingkan langsung berbagai pilihan kendaraan Chery, terutama Chery Q yang kini hadir dengan harga resmi untuk wilayah Surabaya," katanya.

Chery Q menjadi salah satu model yang mendapat perhatian dalam pameran tersebut setelah sebelumnya diperkenalkan secara nasional. Untuk pasar Jawa Timur, Chery Q hadir dalam dua varian dengan harga resmi OTR Surabaya, yakni Chery Q Pure: Rp262,4 juta dan Chery Q Rizz: Rp282,4 juta.

Chery Q mengusung konsep The Most Complete Compact EV dengan baterai berkapasitas 42,7 kWh. Mobil listrik tersebut memiliki jarak tempuh hingga 400 kilometer berdasarkan metode NEDC.