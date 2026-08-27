Debut di GIIAS Surabaya 2026, Leapmotor Bawa B10 dan C10 dengan Harga Mulai Rp469 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Leapmotor memperluas langkahnya di pasar otomotif Indonesia dengan tampil di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026. Dalam ajang tersebut, Leapmotor membawa dua SUV listrik andalannya, yakni B10 dan C10.

Keduanya mengusung konsep intelligent electric vehicle dengan menggabungkan teknologi terintegrasi, desain modern, serta pengalaman berkendara yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan.

CEO PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw mengatakan, kehadiran Leapmotor di GIIAS Surabaya menjadi langkah untuk mendekatkan kendaraan listrik cerdas tersebut kepada masyarakat Jawa Timur.

"Usai debut nasional di Jakarta, GIIAS Surabaya menjadi langkah berikutnya bagi Leapmotor untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat Jawa Timur. Kami ingin memperkenalkan intelligent electric vehicle yang menggabungkan inovasi teknologi, standar engineering global, dan kualitas kendaraan yang dikembangkan melalui engineering berstandar global," ujar Tan, Rabu (26/8).

Leapmotor didirikan pada 2015 di Hangzhou, Tiongkok. Perusahaan tersebut fokus pada riset, pengembangan, manufaktur, dan penjualan kendaraan listrik. Hingga Juli 2026, Leapmotor mencatatkan pengiriman lebih dari 1,5 juta kendaraan secara global.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan Leapmotor adalah pengembangan teknologi secara internal. Perusahaan mengklaim lebih dari 65 persen komponen utama kendaraannya dikembangkan melalui riset dan manufaktur internal.

Teknologi tersebut mencakup NEV Architecture, E/E Architecture, sistem baterai dengan teknologi Cell-to-Chassis (CTC), Electric Drive System, Smart Cockpit System, hingga Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Brand Head Leapmotor Indonesia Samuel Christian Wowor mengatakan pendekatan tersebut menjadi salah satu fondasi Leapmotor dalam menghadirkan kendaraan listrik yang terintegrasi.