Persiapan Tuntas, Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memastikan persiapan pembukaan sudah siap, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang.

Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh mengatakan seluruh kebutuhan teknis hingga administratif sudah tuntas. Proses registrasi para peserta juga berjalan dengan lancar.

"Bismillah, insyaallah semuanya sudah disiapkan dengan baik dan insyaallah nanti jam 15.00 akan dimulai pembukaan,” kata Nuh di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kamis (27/8).

“Peserta-peserta juga sudah mulai pendaftaran mulai kemarin dan insyaallah semuanya siap. Oleh itu mohon doa restunya mudah-mudahan semuanya lancar dengan baik," imbuhnya.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan bakal hadir dalam pembukaan. Dia dijadwalkan akan memberikan sambutan saat peresmian Muktamar ke-35 NU.

“Iya, beliau (Prabowo) akan berkenan untuk membuka Muktamar yang ke-35 ini,” ujarnya.

Nuh mengungkapkan panitia masih terus memperbarui data tingkat kehadiran muktamirin. Para peserta terus mengalami peningkatan sejak dibukanya pendaftaran, Rabu (27/8) malam.

"Sekarang ini masih terus berjalan, sampai tadi malam itu sudah hampir 50 persen lebih. Hari ini juga panjenengan lihat semuanya pada pada mendaftar, demikian hasilnya,” pungkasnya.