Pedagang Suvenir Ramaikan Muktamar ke-35 NU di Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sejumlah pedagang mengais rezeki di tengah keramaian gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).

Berdasarkan pantauan, sejumlah pedagang tampak sudah berjajar di sepanjang Jalan Kyai Haji Wahab Hasbullah. Berbagai pernak pernik NU dijual di belasan stan tersebut.

Terlihat para pedagang menjual berbagai jenis peci, pin bertuliskan NU, tasbih, kaos bertulis Muktamar ke-35 hingga jas. Mereka menawarkan pernak pernik kepada para peserta atau muktamirin.

Salah satunya, Azwar Anas (46) asal Jakarta mengatakan sudah berjualan di Muktamar ke-35 NU, sejak Rabu (26/8). Dia berdagang pin dan jas di dekat pintu masuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

“Harga pin ini beda-beda ada yang Rp35 ribu, Rp25 ribu sampai Rp10 ribu, kalau jas kisaran Rp350 ribuan,” kata Azwar di tempat berjualannya.

Azwar menyebut pada hari pertama digelarnya Muktamar ke-35 NU penjualannya masih belum signifikan. Beberapa orang baru bertanya harga dan modelnya.

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“Biasanya kalau sudah mulai voting baru orang mau belanja, tampak nilai belanja orang. Kalau masih awal begini slow saja, nanya dulu, mungkin sekitar tanggal 29 nanti,” jelasnya.

Azwa mengungkapkan sudah berdagang suvenir di gelaran Muktamar NU selama tiga periode. Dia rata-rata bisa membawa pulang uang sekitar Rp15 juta sampai Rp40 juta.