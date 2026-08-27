Peserta Muktamar ke-35 NU Mulai Lakukan Pendaftaran

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Muktamirin atau peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai melakukan proses pendaftaran, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8).

Berdasarkan pantauan, terlihat sejumlah orang berkumpul di depan pondok pesantren yang berada di Jalan Kyai Wahab Hasbullah, Jombang, sekitar pukul 09.10 WIB.

Sekelompok orang yang mayoritas mengenakan peci hitam tersebut secara bergantian masuk ke dalam area Pondok Pesantren Bahrul Ulum dengan bertuliskan ‘tempat registrasi’.

Di sisi lain, lapangan pondok pesantren itu juga tampak sudah disiapkan untuk menggelar Muktamar ke-35 NU. Tenda berwarna putih hijau terlihat sudah berdiri di area tersebut.

Salah satu peserta yang sudah terlihat hadir di lokasi tersebut adalah Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat (Jabar), KH Juhadi Muhammad.

“Hari ini kami sudah berada di lokasi pelaksanaan Muktamar ke-35, yaitu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang,” kata Kiai Juhadi ketika di temui di lokasi pendaftaran.

Baca Juga: Kiai Maman Imanulhaq Soroti Dugaan Karantina Peserta Muktamar NU di Asrama Haji Sukolilo

Juhadi mengatakan PWNU Jabar membawahi sebanyak 27 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Seluruhnya sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti Muktamar ke-35 NU.

“Jabar itu punya 27 PCNU, dengan PW-nya berarti 28. Komplet semua bisa datang ke sini, bisa daftar registrasi dan registrasi juga tidak ada kendala apa-apa, semuanya lancar, aman, kondusif,” ujarnya.