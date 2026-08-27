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GIIAS Surabaya 2026: Mazda 6e Debut, CX-5 Generasi Ketiga Ikut Dipamerkan

Kamis, 27 Agustus 2026 – 13:32 WIB
GIIAS Surabaya 2026: Mazda 6e Debut, CX-5 Generasi Ketiga Ikut Dipamerkan - JPNN.com Jatim
Mazda membawa 6e, CX-5 generasi terbaru, dan CX-30 rakitan Indonesia ke GIIAS Surabaya 2026. Simak harga ketiganya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jawa Timur menjadi salah satu pasar penting bagi Mazda di Indonesia. Berdasarkan data penjualan PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) periode Januari-Juli 2026, penjualannya memberikan kontribusi sekitar 12 persen terhadap total penjualan nasional.

Kontribusi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah dengan penjualan Mazda terbesar kedua setelah Jabodetabek.

Momentum tersebut dimanfaatkan PT Eurokars Motor Indonesia selaku Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia untuk memperkuat kehadirannya di Jawa Timur melalui GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026.

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Dalam pameran yang berlangsung pada 26-30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya, Mazda membawa tiga model terbaru, yakni The All-New Mazda 6e Fastback, The All-New Mazda CX-5, dan The New Mazda CX-30.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio mengatakan Jawa Timur memiliki peran penting dalam pertumbuhan Mazda di Indonesia.

“Jawa Timur merupakan salah satu pasar strategis bagi Mazda di Indonesia. Partisipasi kami di GIIAS The Series 2026 Surabaya menjadi kesempatan untuk menghadirkan jajaran produk terbaru Mazda dalam satu pengalaman yang lebih lengkap, sekaligus memperkuat hubungan kami dengan pelanggan di wilayah ini,” kata Ricky, Rabu (26/8).

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Menurut dia, kehadiran tiga model tersebut menunjukkan upaya Mazda mengembangkan produk melalui inovasi tanpa meninggalkan karakter desain, craftsmanship, dan pengalaman berkendara yang menjadi identitas merek tersebut.

Salah satu model yang menjadi perhatian Mazda di GIIAS Surabaya 2026 ialah The All-New Mazda 6e Fastback.

Mazda membawa 6e, CX-5 generasi terbaru, dan CX-30 rakitan Indonesia ke GIIAS Surabaya 2026. Simak harga ketiganya.
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TAGS   GIIAS Surabaya 2026 mazda maDa 6e mazda Cx-5 Pameran Otomotif berita otomotif

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