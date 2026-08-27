BRI Dampingi Warga Desa Doudo Gresik Kembangkan Potensi Mente dan Lidah Buaya

jatim.jpnn.com, GRESIK - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat ekonomi lokal sekaligus membangun kolaborasi melalui pemberdayaan desa. Kali ini, Desa Doudo Gresik terpilih sebagai Desa BRILiaN.

Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 12 Surabaya Reza Syahrizal Setiaputra mengatakan pendampingan dilakukan agar potensi lokal yang dimiliki Desa Doudo dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Desa Brilian adalah desa terpilih yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi langsung dari insan BRI, khususnya Mantri BRI. Fokus utamanya adalah pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Reza saat menghadiri kegiatan Semarak Merah Putih Kemerdekaan RI di Desa Doudo, Sabtu (22/8).

Reza mengatakan kegiatan Semarak Merah Putih Kemerdekaan RI digelar serentak di 18 titik di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Lokasi kegiatan dipilih dari desa-desa unggulan yang masuk dalam ekosistem Desa BRILiaN. Khusus di Jawa Timur, terdapat dua titik pelaksanaan, salah satunya Desa Doudo.

Salah satu fokus pendampingan BRI di Desa Doudo ialah mengembangkan potensi lokal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

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Reza mencontohkan kondisi masyarakat Desa Doudo yang sebelumnya banyak bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

Ketika pandemi Covid-19 membuat banyak warga kembali ke desa, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.