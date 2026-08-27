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Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, JETOUR T2 i-DM Sekali Isi Bisa Tempuh 1.200 Km

Kamis, 27 Agustus 2026 – 12:07 WIB
Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, JETOUR T2 i-DM Sekali Isi Bisa Tempuh 1.200 Km - JPNN.com Jatim
JETOUR T2 i-DM resmi dipasarkan di Surabaya dengan harga Rp698 juta. SUV PHEV ini menawarkan jarak tempuh lebih dari 1.200 km dan fitur V2L. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT JETOUR Sales Indonesia memperkenalkan JETOUR T2 i-DM sebagai Adventure PHEV SUV dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026.

Pameran otomotif tersebut berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 26-30 Agustus 2026.

Kehadiran JETOUR T2 i-DM menjadi momentum perusahaan mengumumkan harga resmi kendaraan tersebut untuk pasar Surabaya dan sekitarnya, yakni Rp698 juta on the road (OTR) Surabaya.

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Regional Sales Manager PT JETOUR Sales Indonesia Denny Anggono mengatakan JETOUR T2 i-DM dihadirkan untuk memberikan pilihan kendaraan elektrifikasi bagi konsumen yang membutuhkan fleksibilitas dalam perjalanan.

"Melalui JETOUR T2 i-DM, kami ingin menghadirkan pilihan Adventure PHEV yang memadukan karakter adventure, teknologi elektrifikasi, dan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan perjalanan," kata Denny.

Menurut dia, teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) memungkinkan kendaraan mengikuti kebutuhan konsumen dalam penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.

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"Kami melihat bahwa fleksibilitas menjadi bagian penting bagi konsumen dalam memilih kendaraan elektrifikasi. Kini, kami membawa pengalaman ini lebih dekat kepada konsumen di Surabaya," ujarnya.

JETOUR T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menggabungkan Dedicated Hybrid Engine ACTECO Generasi Kelima 1.5 TGDI, CATL LFP Battery berkapasitas 18,4 kWh, serta 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission dengan Dual Electric Motor.

JETOUR T2 i-DM resmi dipasarkan di Surabaya dengan harga Rp698 juta. SUV PHEV ini menawarkan jarak tempuh lebih dari 1.200 km dan fitur V2L.
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TAGS   JETOUR JETOUR T2 i-DM SUV PHEV jetour spesifikasi JETOUR T2 i-DM GIIAS Surabaya 2026 pameran otomotif surabaya berita otomotif

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