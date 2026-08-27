Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, JETOUR T2 i-DM Sekali Isi Bisa Tempuh 1.200 Km

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT JETOUR Sales Indonesia memperkenalkan JETOUR T2 i-DM sebagai Adventure PHEV SUV dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026.

Pameran otomotif tersebut berlangsung di Grand City Convex Surabaya pada 26-30 Agustus 2026.

Kehadiran JETOUR T2 i-DM menjadi momentum perusahaan mengumumkan harga resmi kendaraan tersebut untuk pasar Surabaya dan sekitarnya, yakni Rp698 juta on the road (OTR) Surabaya.

Regional Sales Manager PT JETOUR Sales Indonesia Denny Anggono mengatakan JETOUR T2 i-DM dihadirkan untuk memberikan pilihan kendaraan elektrifikasi bagi konsumen yang membutuhkan fleksibilitas dalam perjalanan.

"Melalui JETOUR T2 i-DM, kami ingin menghadirkan pilihan Adventure PHEV yang memadukan karakter adventure, teknologi elektrifikasi, dan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan perjalanan," kata Denny.

Menurut dia, teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) memungkinkan kendaraan mengikuti kebutuhan konsumen dalam penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.

"Kami melihat bahwa fleksibilitas menjadi bagian penting bagi konsumen dalam memilih kendaraan elektrifikasi. Kini, kami membawa pengalaman ini lebih dekat kepada konsumen di Surabaya," ujarnya.

JETOUR T2 i-DM mengusung teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menggabungkan Dedicated Hybrid Engine ACTECO Generasi Kelima 1.5 TGDI, CATL LFP Battery berkapasitas 18,4 kWh, serta 3-Speed Dedicated Hybrid Transmission dengan Dual Electric Motor.