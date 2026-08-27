BAIC T1 Curi Perhatian di GIIAS Surabaya 2026, Harga Spesial Rp393 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT JIO Distribusi Indonesia selaku distributor resmi BAIC di Indonesia memperkuat pasar otomotif nasional melalui ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya

Chief Executive Officer BAIC Indonesia Johnnathan Salim mengatakan Surabaya dan Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan BAIC.

"Surabaya merupakan salah satu kota yang sangat penting bagi perjalanan BAIC di Indonesia. Kami melihat potensi yang besar di Jawa Timur, bukan hanya dari sisi pasar otomotif, tetapi juga dari antusiasme masyarakat terhadap produk-produk BAIC," kata Johnnathan, Rqbu (26/8).

Menurut dia, kehadiran BAIC di GIIAS Surabaya menjadi upaya perusahaan untuk makin dekat dengan masyarakat sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen di Jawa Timur.

"Karena itu, kami ingin hadir lebih dekat dan membangun hubungan yang makin kuat dengan masyarakat Surabaya," ujarnya.

Johnnathan juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan kepercayaan masyarakat Surabaya serta Jawa Timur terhadap BAIC.

"Harapan kami, kehadiran kami di GIIAS Surabaya dapat memberikan lebih banyak pilihan mobilitas bagi masyarakat Jawa Timur sekaligus menjadi langkah BAIC untuk terus tumbuh di daerah ini," katanya.

Salah satu produk yang menjadi perhatian dalam GIIAS Surabaya 2026 ialah BAIC T1.