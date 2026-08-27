Jelang Muktamar, Kiai Sepuh Gelar Pertemuan di Ponpes Lirboyo

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Sejumlah kiai sepuh menggelar pertemuan menjelang digelarnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (Jatim), Rabu (26/8).

Para kiai sepuh yang menghadiri pertemuan itu yakni PBNU KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH ‘Athoillah Sholahuddin Anwar.

Selain itu ada juga KH Mu’adz Thohir dari Kajen, KH Abdullah Ubab Maimoen dari Rembang, serta KH Muhibbul Aman Aly dari Pasuruan.

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Kiai Ma’ruf mengingatkan agar seluruh peserta Muktamar menjaga marwah dan kehormatan jam’iyyah. Mereka juga diminta menggunakan haknya secara bertanggung jawab.

"Tausiah ini artinya untuk mengingatkan, pertama, kepada para muktamirin sebagai pemegang hak utama supaya dia menggunakan haknya dengan baik,” kata Kiai Ma’ruf tertulis.

“Jangan terintimidasi dengan terkena provokasi, memilih yang terbaik, baik AHWA maupun juga pengurus NU yang akan datang," imbuh dia.

Kiai Ma’ruf menyebut proses pemilihan pemimpin seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan jam’iyyah, bukan hanya mementingkan pribadi maupun kelompoknya.

Muktamirin pun diperingatkan adanya konsekuensi moral bagi seseorang yang sengaja memilih pemimpin tidak baik, padahal sudah mengetahui ada calon yang lebih layak.