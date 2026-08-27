Penjualan di Jatim Naik 14 Persen, Rocky Hybrid Jadi Andalan di GIIAS Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Daihatsu menyapa masyarakat Jawa Timur melalui ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 yang digelar di Grand City Convex Surabaya, 26-30 Agustus 2026.

Kehadiran Daihatsu dalam pameran otomotif tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional dan regional.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Daihatsu.

Dia menyebut kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap Daihatsu terus menunjukkan perkembangan positif.

"Hingga Juni 2026, masyarakat di Jawa Timur memilih Daihatsu menjadi salah satu pilihan utama yang dibuktikan dengan kenaikan penjualan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus mempertahankan posisi market share nomor 2," kata Rokky, Rabu (26/8).

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan produk dan layanan Daihatsu masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk penggunaan keluarga maupun mendukung aktivitas usaha.

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"Kepercayaan masyarakat terus menjadi bagian penting dari perjalanan Daihatsu di Indonesia," ujarnya.

Pada GIIAS Surabaya 2026, Daihatsu mengusung tema Karena Kamu Ada, Semua Jadi Mudah.