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BYD M6 EV Terbaru Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, Sebegini Harga dan Spesifikasinya

Kamis, 27 Agustus 2026 – 08:33 WIB
BYD M6 EV Terbaru Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, Sebegini Harga dan Spesifikasinya - JPNN.com Jatim
BYD M6 EV Standard terbaru hadir di GIIAS Surabaya 2026 dengan harga Rp403 juta OTR Surabaya, baterai 58 kWh dan jarak tempuh 450 km. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BYD Motor Indonesia memperkenalkan BYD M6 EV Standard terbaru dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex, Surabaya pada 26-30 Agustus. 

Mobil listrik keluarga tersebut dibanderol Rp403 juta on the road (OTR) Surabaya. 

BYD M6 EV Standard terbaru juga mendapatkan sejumlah peningkatan, terutama pada kapasitas baterai yang kini mencapai 58 kWh. Dengan baterai tersebut, mobil listrik yang diproduksi di Indonesia itu diklaim mampu menempuh jarak hingga 450 kilometer.

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Kehadiran model tersebut melengkapi pilihan keluarga M6 yang kini tersedia dalam teknologi Electric Vehicle (EV) dan Dual Mode (DM).

Pada varian Standard terbaru, BYD M6 EV memiliki tenaga maksimal 150 kW dengan torsi mencapai 310 Nm.

Mobil tersebut mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 kilometer per jam dalam waktu 7,9 detik. Selain peningkatan kapasitas baterai, BYD juga membekali M6 EV dengan sejumlah pembaruan dari sisi teknologi dan kepraktisan.

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Model terbaru tersebut menggunakan panel instrumen Full LCD berukuran 10,25 inci serta transmisi column shifter.

Selain M6 EV, BYD turut membawa M6 DM dalam ajang GIIAS Surabaya 2026. M6 DM menggunakan teknologi Dual Mode dengan konsep electric-first. Motor listrik menjadi sumber penggerak utama, sedangkan mesin berbahan bakar bekerja secara otomatis ketika dibutuhkan.

BYD M6 EV Standard terbaru hadir di GIIAS Surabaya 2026 dengan harga Rp403 juta OTR Surabaya, baterai 58 kWh dan jarak tempuh 450 km.
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TAGS   BYD M6 harga BYD M6 GIIAS Surabaya 2026 BYD M6 DM berita otomotif pameran otomotif surabaya Grand City Convex Surabaya

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