Perintis Berdaya Connect Diluncurkan di Batu, Jadi Ruang Kolaborasi UMKM dan Koperasi

jatim.jpnn.com, BATU - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan Perintis Berdaya Connect (PBC) di Kota Batu, Rabu (26/8).

PBC menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan koperasi dengan berbagai program pemerintah, mitra usaha, serta layanan pendukung.

Menko Muhaimin berharap PBC Batu dapat menjadi penggerak transformasi ekosistem usaha bagi pelaku ekonomi di Kota Batu dan sekitarnya.

"Saya sangat berharap Perintis Berdaya Connect Batu ini menjadi gerakan transformasi ekosistem usaha yang menjadi penopang pertumbuhan pelaku ekonomi di Kota Batu dan sekitarnya," kata Muhaimin.

Dia meyakini ekosistem usaha yang terintegrasi dapat memperkuat daya saing pelaku ekonomi di Kota Batu.

"Kita yakin dengan ekosistem yang baik, program Perintis Berdaya Connect Batu ini menjadikan Kota Batu unggul dibanding kota-kota lainnya di seluruh Indonesia," ujarnya.

PBC Batu menggandeng sejumlah lembaga dan komunitas, antara lain Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) Batu, Batu Creative Hub, Komite Ekonomi Kreatif Batu, serta Rumah BUMN Malang.

Kolaborasi tersebut terbuka bagi mitra lainnya untuk bergabung sesuai kebutuhan dan potensi daerah.