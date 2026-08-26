Hadir di GIIAS Surabaya 2026, Wuling Aira EV Tawarkan Jarak Tempuh 301 Km

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wuling Motors kembali ambil bagian dalam GIIAS Surabaya 2026 di Grand City Convex, Surabaya pada 26-30 Agustus.

Wuling memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan lebih dekat Aira EV, city car listrik terbaru yang sebelumnya diperkenalkan secara nasional pada 29 Juli 2026.

Regional Sales Senior Manager Wuling Motors Angga mengatakan kehadiran Aira EV di GIIAS Surabaya menjadi kesempatan bagi Wuling untuk memperkenalkan kendaraan listrik tersebut kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya.

"Kehadiran Wuling di GIIAS Surabaya menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan Aira EV secara lebih dekat kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya," ujar Angga, Rabu (26/8).

Menurut dia, Aira EV dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian dengan mengedepankan kepraktisan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Wuling Aira EV mengusung tagline 'Fun Everyday, For Everyone' dan tersedia dalam dua pilihan varian, yakni Standard Range dan Long Range.

Varian Standard Range memiliki jarak tempuh hingga 205 kilometer berdasarkan pengujian CLTC, sedangkan Long Range mampu menempuh jarak hingga 301 kilometer.

Nama Aira terinspirasi dari kata dalam bahasa Inggris, air atau udara, yang menggambarkan sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah beradaptasi, serta memberikan kenyamanan dalam perjalanan.