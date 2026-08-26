Land Cruiser 300 Hybrid-bZ4X Touring, Teknologi Baru Toyota Mejeng di GIIAS Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan sejumlah model kendaraan elektrifikasi terbaru dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya.

Pameran otomotif tersebut berlangsung pada 26–30 Agustus 2026.

Dalam ajang tersebut, Toyota meluncurkan New Land Cruiser 300 Hybrid EV dan New bZ4X Touring Battery EV. Toyota juga untuk pertama kalinya memperkenalkan New Hilux kepada publik Surabaya.

East Java Area Head PT Toyota-Astra Motor Laz Marthino mengatakan kehadiran berbagai model tersebut merupakan bagian dari upaya Toyota memperluas pilihan kendaraan sesuai kebutuhan dan gaya hidup pelanggan.

"Ekosistem mobilitas Toyota untuk memberikan lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan gaya hidup pelanggan, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang praktis, nyaman, exciting, serta peace of mind di setiap tahap perjalanan kepemilikan kendaraan," kata Laz.

Salah satu model elektrifikasi yang turut ditampilkan ialah Toyota Veloz Hybrid EV. Model tersebut mengusung teknologi self-charging hybrid yang memungkinkan pengguna memanfaatkan teknologi elektrifikasi tanpa harus mengubah kebiasaan berkendara.

Teknologi tersebut dinilai sesuai untuk berbagai kebutuhan, mulai mobilitas sehari-hari di perkotaan hingga perjalanan jarak jauh.

Land Cruiser 300 Hybrid EV Paling Bertenaga

Toyota juga membuka babak baru untuk lini Land Cruiser dengan menghadirkan New Land Cruiser 300 Hybrid EV.