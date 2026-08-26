Bursa Ketum PBNU Makin Dinamis, Nama Gus Rozin Mulai Diperhitungkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bursa pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU makin dinamis. Salah satu nama yang mulai diperhitungkan ialah KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.

Dukungan terhadap Gus Rozin disebut datang dari sejumlah jaringan NU di berbagai daerah, mulai Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Sulawesi.

Menguatnya dukungan tersebut tidak terlepas dari rangkaian silaturahmi Gus Rozin ke sejumlah wilayah menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

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Dalam sejumlah pertemuan, Gus Rozin bertemu dengan para kiai, masyayikh, pengurus PWNU, PCNU hingga tokoh-tokoh pesantren.

Rangkaian silaturahmi itu tidak hanya menjadi sarana membangun komunikasi politik-organisasi menjelang Muktamar, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi pengurus dan warga NU di tingkat akar rumput.

Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh NU, Gus Rozin disebut mengedepankan pendekatan dengan mendengar, menyimak, dan mencatat berbagai masukan mengenai kondisi serta kebutuhan NU di daerah.

Salah satu dukungan yang disebut menguat datang dari PWNU Aceh. Selain itu, Gus Rozin juga mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum PBNU dua periode KH Said Aqil Siradj.

“Gus Rozin saya bangga. Alhamdulillah, bila perlu maju Ketua PBNU. Saya dukung, saya dukung,” kata Said Aqil seperti dikutip, Rabu (26/8).