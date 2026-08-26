Buka GIIAS Surabaya 2026, Wamenperin Ungkap Tren Positif Penjualan Kendaraan Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza optimistis penjualan kendaraan bermotor di Indonesia kembali menguat sepanjang 2026.

Optimisme itu disampaikan Faisol saat membuka GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya, Rabu (26/8).

Dia mengatakan berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan secara wholesales pada periode Januari-Juli 2026 telah mencapai sekitar 517 ribu unit.

Angka tersebut tumbuh 18,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan secara retail mencapai 511 ribu unit atau meningkat 12,3 persen.

"Pada Juli kemarin saja wholesale unit yang terjual tercatat 81 ribu unit atau naik 4,5 persen dari Juni dan melonjak 33,3 persen dibandingkan Juli tahun lalu," kata Faisol.

Melihat tren tersebut, Faisol optimistis penjualan kendaraan domestik tahun ini dapat melampaui 850 ribu unit.

Dia berharap kinerja industri otomotif nasional bisa kembali mendekati angka psikologis satu juta unit seperti yang pernah dicapai pada masa kejayaan industri otomotif.

"Saya optimistis target penjualan domestik akan melampaui 850 ribu unit tahun ini. Hampir bisa kami pastikan penjualan dalam negeri kami akan kembali menduduki peringkat pertama di kawasan setelah tahun lalu sedikit disalip Malaysia," ujarnya.