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Wisatawan Rusia Tersangkut di Pohon Pinus Saat Paralayang di Batu

Rabu, 26 Agustus 2026 – 12:37 WIB
Wisatawan Rusia Tersangkut di Pohon Pinus Saat Paralayang di Batu - JPNN.com Jatim
Proses evakuasi wisatawan asal Rusia yang tersangkut di pohon seusai paralayang di Batu. Foto: Dok. SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, BATU - Seorang wisatawan asal Rusia Aleksandr Popov (35) tersangkut di pohon pinus ketika melakukan paralayang di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Selasa (25/8).

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit mengatakan kabar wisatawan Rusia yang tersangkut di pohon pinus tersebut diinformasikan oleh BPBD kota Batu.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, satu tim rescue Unit Siaga SAR Malang Raya dikerahkan untuk melakukan evakuasi,” kata Nanang dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).

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Selain itu, Tim SAR juga turut dibantu oleh BPBD Kota Batu, Pengelola Wisata Paralayang dan warga sekitar selama proses menurunkan wisatawan dari atas pohon pinus.

“Sesampainya di lokasi, Tim SAR gabungan melakukan asesmen untuk menentukan metode yang aman dalam menurunkan Alexandr,” ujarnya.

Nanang menyebut petugas harus melakukan proses evakuasi secara hati-hati, karena posisi korban masih berada di atas pohon dan medan di sekitar lokasi cukup berbahaya.

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“Tim SAR gabungan selanjutnya menyiapkan peralatan vertical rescue guna mengevakuasi korban dengan metode lowering,” jelasnya.

“Dengan metode (lowering) ini, korban diturunkan bertahap dari ketinggian dengan sistem tali dan perangkat keselamatan,” imbuh dia.

Wisatawan asal Rusia tersangkut di pohon pinus setelah paralayang di Batu
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TAGS   RUSIA Batu wisatawan paralayang paralayang tersangkut pinus

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