Hadirkan Melati Wijsen, Untag Surabaya Ajak 3.160 Mahasiswa Baru Peduli Lingkungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengajak 3.160 mahasiswa baru menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026.

Kegiatan yang digelar pada Selasa (25/8) tersebut berlangsung di Pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya dengan mengusung tema “Empowering Global Generation”.

Salah satu materi yang menarik perhatian mahasiswa baru adalah isu lingkungan yang disampaikan aktivis lingkungan internasional Melati Wijsen. Dia dikenal sebagai pendiri gerakan Bye Bye Plastic Bags dan Youthtopia. Kehadirannya menjadi bagian dari komitmen Untag Surabaya dalam mewujudkan kampus yang ramah lingkungan atau Eco Campus.

Dalam pemaparannya, Melati mengajak mahasiswa baru memahami bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar.

Menurut dia, generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan persoalan sekaligus mengambil tindakan nyata di lingkungan sekitar.

"Saya mendirikan gerakan Bye Bye Plastic Bags sejak usia 12 tahun bersama adik, dengan tujuan mendorong Pulau Bali terbebas dari penggunaan kantong plastik. Saya harap kalian juga berani menyuarakan persoalan serta mengajak orang lain untuk bersama-sama menciptakan perubahan baik sejak muda," kata Melati.

Dia juga membagikan sejumlah prinsip yang perlu dimiliki untuk menjadi change maker atau pembuat perubahan.

Prinsip tersebut antara lain fokus pada satu persoalan, membangun tim dan bekerja sama, berpikir kreatif atau think outside the box, berani menghadapi kegagalan, serta menjadikan semangat sebagai pembuat perubahan sebagai bagian dari gaya hidup.