Angin Kencang Sebabkan Harga Ikan Laut di Surabaya Naik Capai 20 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Harga ikan laut di pasar Surabaya mengalami kenaikan harga signifikan. Hal tersebut disebabkan angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan.

Kenaikan harga itu turut dirasakan oleh para pedagang di Pasar Ikan Pabean Surabaya. Sejumlah ikan laut mengalami lonjakan harga hingga sekitar 10 sampai 20 persen.

Salah satu pedagang Maksum (54) mengatakan kenaikan harga itu dialami oleh semua jenis ikan laut, seperti ikan banyar yang biasanya dibanderol Rp40 ribu menjadi Rp55 ribu.

"Ikan dorang yang biasanya Rp60 ribu sekarang bisa Rp70 ribu, ikan kembung biasanya Rp40 ribu sekarang naik Rp50 ribu,” kata Maksum di Pasar Ikan Pabean, Selasa (25/8).

Maksum mengungkapkan kenaikan harga tidak hanya berlaku untuk jenis ikan. Namun, tangkapan laut lainnya seperti cumi-cumi hingga kepiting juga turut mengalami lonjakan.

"Kalau cumi-cumi yang merah biasanya Rp50 ribu sekarang harganya bisa Rp70 ribu," ujarnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai nelayan itu menyebut salah satu penyebab kenaikan harga ikan laut itu adalah angin kencang dan gelombang tinggi selama musim kemarau.

Di sisi lain, tingginya permintaan masyarakat akan ikan laut semakin meningkatkan harga di pasaran. Sebab, kebutuhan tidak diimbangi dengan ketersediaan.