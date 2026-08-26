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Bukit Sentong Lumajang di Kawasan TNBTS Terbakar

Rabu, 26 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Bukit Sentong Lumajang di Kawasan TNBTS Terbakar - JPNN.com Jatim
Lahan di area Bukit Sentong Lumajang di Kawasan TNBTS yang mengalami kebakaran. Foto: Dok. BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik api dilaporkan muncul di area Bukit Sentong, Ranupani, Senduro, Lumajang.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Gatot Soebroto mengatakan informasi kebakaran di area Bukit Sentong itu diketahui berdasarkan laporan dari tim di lapangan.

“Pada hari Selasa, 25 Agustus 2026 telah terjadi kebakaran di wilayah Bukit Sentong, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro," kata Gatot dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).

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Gatot menyebut petugas masih belum bisa memastikan penyebab munculnya titik api di kawasan itu. Namun, tim gabungan sudah turun untuk menangani kobaran tersebut agar tak meluas.

"Penyebab kebakaran hingga saat ini masih belum diketahui," ucapnya.

Petugas melakukan proses pemadaman menggunakan peralatan dan metode yang disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Tim juga langsung melakukan proses asesmen di tempat kejadian.

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"Kondisi saat ini, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim dari pihak TNBTS melakukan penanganan jalur darat secara manual," ujarnya.

Gatot menyebut masih belum ada data terkait luasan lahan terbakar dan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Dia sudah bisa memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Lahan di area Bukit Sentong Lumajang yang berada di Kawasan TNBTS terbakar
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TAGS   Lumajang BPBD Jawa Timur TNBTS karhutla

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