Cegah Kebakaran Perkebunan Tebu Meluas, SGN Sinergi dengan Kepolisian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat pengendalian kebakaran di area perkebunan tebu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dan jajaran kepolisian di wilayah setempat.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi, sekaligus menjaga keamanan area perkebunan serta keberlangsungan produksi gula.

Cluster Head Sumatera II PT SGN Andhiyan Yuwono mengatakan PG Cintamanis terus melakukan penanganan di lapangan dengan memperkuat koordinasi bersama kepolisian dan pihak terkait.

"SGN terus melakukan langkah aktif dalam pengendalian kebakaran di area perkebunan tebu. Koordinasi bersama Polda Sumsel menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan secara cepat, terarah, dan terpadu," kata Andhiyan dalam keterangan tertulis di Surabaya, Selasa (25/8).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, SGN juga menjalin kerja sama antara Satgas Karhutla PT SGN dan tim BKO Polsek Tanjung Batu. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat respons di lapangan, mulai dari pemantauan kondisi area, penanganan titik api, hingga pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

"Dengan adanya kerja sama antara Satgas Karhutla PT SGN dan tim BKO Polsek Tanjung Batu, kami dapat memperkuat koordinasi dan respons terhadap kondisi di lapangan. Sinergi ini sangat penting karena penanganan kebakaran membutuhkan kecepatan sekaligus kolaborasi antar pihak," ujarnya.

Selain pengendalian dan pencegahan, SGN juga mendukung proses hukum terhadap dugaan pembakaran lahan. Beberapa pihak yang diduga melakukan pembakaran lahan telah dilaporkan kepada aparat berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

"Kami menyerahkan proses penanganan dugaan pembakaran kepada aparat penegak hukum. SGN mendukung langkah-langkah yang dilakukan kepolisian untuk memastikan kejadian pembakaran lahan dapat ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Andhiyan.