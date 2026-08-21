Kabar Baik, Seluruh Titik Api Gunung Arjuno-Welirang Dipastikan Padam

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memastikan seluruh titik api kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Kabupaten Pasuruan, telah padam pada Jumat (21/8) siang.

Kepala BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan pemadaman sebelumnya dilakukan tim darat di dua lokasi yang sempat terpantau terdapat titik api, yakni Lapangan Kotak dan Lembah Lengkehan, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen.

"Semalam tim darat sudah melakukan pemadaman di dua lokasi titik api Lapangan Kotak dan Lembah Lengkehan, di Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur," kata Gatot saat dikonfirmasi, Jumat. (21/8).

Menurut dia, tim darat kemudian melakukan patroli pada Jumat pagi hingga siang untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul. Petugas juga menyisir sejumlah kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran sebagai langkah antisipasi terhadap munculnya titik api baru.

Selain melalui jalur darat, penanganan juga dilakukan menggunakan helikopter water bombing. Helikopter tersebut dikerahkan untuk melakukan pembasahan di sejumlah lokasi yang sebelumnya terbakar, yakni Pondokan, Lengkehan, dan Lapangan Kotak.

Setelah operasi pembasahan selesai, helikopter dijadwalkan kembali ke Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang.

Sementara itu, personel gabungan tetap disiagakan di kawasan terdampak untuk melakukan pemantauan.

Gatot mengatakan patroli darat akan terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya asap, titik api, maupun potensi kebakaran baru yang dapat mengancam kawasan Gunung Arjuno-Welirang.