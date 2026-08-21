JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Diduga Korsleting Listrik, KMP Bontang Express II Terbakar di Banyuwangi

Diduga Korsleting Listrik, KMP Bontang Express II Terbakar di Banyuwangi

Jumat, 21 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Diduga Korsleting Listrik, KMP Bontang Express II Terbakar di Banyuwangi - JPNN.com Jatim
KMP Bontang Express II yang terbakar di Dermaga Lanal Ketapang, Banyuwangi, Jumat (21/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - KMP Bontang Express II dilaporkan terbakar diduga karena korsleting listrik ketika bersandar di badan keempat Dermaga Lanal Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (21/8).

Kepala Subsi Operasi dan Siaga Basarnas Kantor SAR Banyuwangi Novix Haryadi mengatakan KMP Bontang Express II tersebut dilaporkan terbakar, sekitar pukul 13.30 WIB.

“Saksi Denny selaku nahkoda KMP Bontang Express II yang pada saat itu berada di atas kapal. (Posisi kapal) 0,46 Nm dari Kansar Banyuwangi,” kata Novix ketika dikonfirmasi, Jumat (21/8).

Baca Juga:

Seorang saksi melihat api sudah membesar di ruang menyusui yang ada di lantai dua KMP Bontang Express II. Lalu, dia meminta Anak Buah Kapal (ABK) untuk memadamkan.

Di sisi lain, KMP Bontang Express II sempat dilepaskan kembali ke perairan untuk menghindari merembet ke kapal lainnya. Kemudian api dipadamkan sekitar pukul 14.07 WIB.

“Saksi melihat api yang membakar ruang menyusui di lantai dya kapal. Diduga penyebab kejadian tersebut konsleting listrik di anjungan belakang ruang menyusui,” jelasnya.

Baca Juga:

“yang selanjutnya saudara Denny memberitahu para ABK Kapal untuk memadamkan api dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan),” imbuh dia.

Novix mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal tersebut. Namun, seluruh barang di ruang menyusui anjungan belakang hangus terbakar.

KMP Bontang Express II terbakar diduga karena korsleting listrik di Dermaga Lanal Ketapang, Banyuwangi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Banyuwangi kapal terbakar KMP Bontang Express II SAR Banyuwangi kebakaran kapal KMP Bontang Express terbakar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU