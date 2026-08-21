Diduga Korsleting Listrik, KMP Bontang Express II Terbakar di Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - KMP Bontang Express II dilaporkan terbakar diduga karena korsleting listrik ketika bersandar di badan keempat Dermaga Lanal Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (21/8).

Kepala Subsi Operasi dan Siaga Basarnas Kantor SAR Banyuwangi Novix Haryadi mengatakan KMP Bontang Express II tersebut dilaporkan terbakar, sekitar pukul 13.30 WIB.

“Saksi Denny selaku nahkoda KMP Bontang Express II yang pada saat itu berada di atas kapal. (Posisi kapal) 0,46 Nm dari Kansar Banyuwangi,” kata Novix ketika dikonfirmasi, Jumat (21/8).

Seorang saksi melihat api sudah membesar di ruang menyusui yang ada di lantai dua KMP Bontang Express II. Lalu, dia meminta Anak Buah Kapal (ABK) untuk memadamkan.

Di sisi lain, KMP Bontang Express II sempat dilepaskan kembali ke perairan untuk menghindari merembet ke kapal lainnya. Kemudian api dipadamkan sekitar pukul 14.07 WIB.

“Saksi melihat api yang membakar ruang menyusui di lantai dya kapal. Diduga penyebab kejadian tersebut konsleting listrik di anjungan belakang ruang menyusui,” jelasnya.

“yang selanjutnya saudara Denny memberitahu para ABK Kapal untuk memadamkan api dengan menggunakan APAR (alat pemadam api ringan),” imbuh dia.

Novix mengungkapkan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal tersebut. Namun, seluruh barang di ruang menyusui anjungan belakang hangus terbakar.