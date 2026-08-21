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Polri Siapkan Pengamanan Muktamar ke-35 NU, Jumlah Pasukan Tunggu Koordinasi

Jumat, 21 Agustus 2026 – 18:40 WIB
Polri Siapkan Pengamanan Muktamar ke-35 NU, Jumlah Pasukan Tunggu Koordinasi - JPNN.com Jatim
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat di Kantor KSPSI AGN Jatim, Surabaya, Jumat (21/8). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah mempersiapkan proses pengamanan digelarnya acara Muktamar ke-35 NU. Acara tersebut rencananya akan diadakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur (Jatim) pada 27 hingga 31 Agustus 2026.

“Jelas tentunya kami memiliki kewajiban untuk mengamankan, menyukseskan rangkaian kegiatan muktamar NU,” kata Listyo di Gedung KSPSI AGN Jatim, Surabaya, Jumat (21/8).

Saat ini, kata Listyo, pihaknya masih mempersiapkan sejumlah keperluan pengamanan yang dibutuhkan, selama berlangsungnya forum lima tahunan sekali tersebut.

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“Polri akan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” ucapnya.

Listyo mengungkapkan masih menunggu adanya koordinasi dengan panitia Muktamar ke-35 NU. Kemudian dia baru bisa menempatkan personel.

“Kan, ini sekarang sedang ada proses tahapan penyusunan kepanitiaan, formatur dan sebagainya, yang jelas Polri siap mengamankan,” jelasnya.

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Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sudah mencapai lebih dari 85 persen.

Panitia dari tingkat pusat hingga daerah kini terus bergerak cepat untuk melengkapi seluruh sisa kebutuhan di lapangan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan pengamanan, acara Muktamar NU ke-35 di Jombang
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TAGS   Jatim Jombang Muktamar NU Muktamar ke-35 NU Kapolri Listyo Sigit Prabowo

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