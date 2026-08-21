Kapolri Lakukan Investigasi Cari Penyebab Karhutla di Kalimantan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah melakukan proses investigasi untuk mencari dugaan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan.

Hal tersebut diungkapkan Listyo setelah meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur (Jatim), Jumat (21/8).

“Saat ini yang sedang kami lakukan, melakukan pemadaman,” kata Listyo di gedung di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8).

Listyo mengungkapkan pihaknya juga melakukan proses investigasi terkait peristiwa tersebut. Hal itu untuk mengetahui penyebab sebenarnya kebakaran di hutan Kalimantan.

“Sekaligus juga tentunya kami melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi,” jelasnya.

Listyo juga menyebut sejumlah orang telah ditangkap terkait dengan kebakaran itu. Akan tetapi, dia tak mengungkap identitas pelaku secara detail.

“Artinya, beberapa nama sudah kami amankan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga dilakukan ke ranah hukum.