Kapolri Resmikan Gedung Buruh KSPSI di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur (Jatim), Jumat (21/8).

Listyo tiba di gedung yang berada di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Manukan Kulon, Kecamatan Sambikerep, Surabaya sekitar pukul 14.15 WIB.

Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tampak sudah berada di depan pintu masuk gedung untuk menunggu kedatangan Listyo.

Selanjutnya, Listyo yang mengenakan seragam Polri dengan jaket biru muda tersebut langsung menandatangani prasasti dan memotong bunga, untuk meresmikan gedung.

Kemudian, Listyo bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jatim, masuk ke dalam gedung untuk menyapa puluhan buruh yang hadir dalam acara itu.

“Ini memunculkan landscape baru dalam perekonomian, bidang ketenagakerjaan. Kita semua harus selalu siap menghadapi situasi yang ada,” kata Listyo, saat memberikan sambutan.

Listyo menyebut ucapannya itu berhubungan dengan Artificial Intelligence atau AI. Dia berharap, buruh bisa cepat beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Bagaimana perkembangan dunia teknologi. Namun, serikat buruh bisa eksis di situasi yang saat ini sedang kita hadapi dalam kondisi dinamika global yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.