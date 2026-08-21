Melihat 40 Karya Tugas Akhir Mahasiswa UK Petra di SERAYA, Ada Board Game hingga Film

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 40 karya tugas akhir mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) dan Industri Kreatif dan Media (IPDM) Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya dipamerkan dalam Adiwarna 2026 bertema SERAYA.

Pameran yang berlangsung pada 20-22 Agustus 2026 di basement Balai Pemuda, Alun-Alun Surabaya itu menjadi momentum bagi mahasiswa untuk merayakan akhir perjalanan akademik sekaligus memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat sebelum memasuki dunia profesional.

Ketua Panitia Adiwarna 2026 Gloria Tantadiputra mengatakan SERAYA menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan proses kreatif yang mereka kembangkan melalui tugas akhir.

"Pameran tugas akhir mahasiswa DKV dan IPDM UK Petra ini menghadirkan 40 karya kurasi yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu Visual Studies, Brand Communication, Digital Media, dan Graphic Design," kata Gloria, Jumat (21/8).

Ke-40 karya tersebut mengangkat beragam tema sesuai dengan tugas akhir masing-masing mahasiswa.

Karya yang ditampilkan tidak hanya berupa desain grafis, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial dan kehidupan sehari-hari.

Misalnya, pada kategori Graphic Design mahasiswa menampilkan karya berupa desain kemasan, buku, hingga board game.

Kemudian kategori Brand Communication menghadirkan berbagai kampanye sosial. Beberapa di antaranya mengangkat isu warna, kehidupan anak rantau, hingga panduan penggunaan transportasi umum di Surabaya.