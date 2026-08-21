446 Calon Wisudawan Fakultas Teknik Untag Surabaya Siap Masuk Dunia Profesional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 446 calon wisudawan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengikuti Penggelaran Lulusan Sarjana Teknik (S-1), Profesi Insinyur, Magister Teknik (S-2), serta Pengambilan Sumpah Profesi Insinyur periode Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang R Soeparman Hadipranoto, Gedung Graha Wiyata lantai 9, Untag Surabaya, Kamis (21/8).

Ratusan calon wisudawan tersebut berasal dari sejumlah program studi. Rinciannya, 162 Sarjana Teknik Industri, 74 Sarjana Teknik Mesin, 65 Sarjana Teknik Sipil, 61 Sarjana Teknik Arsitektur, 45 Magister Teknik Sipil, dua Magister Arsitektur, serta 37 Profesi Insinyur.

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Dekan Fakultas Teknik Untag Surabaya Dr Ir Ar RA Retno Hastijanti, MT, IPU, IAI, APEC Eng., selaku Ketua Senat Fakultas Teknik mengapresiasi berbagai capaian mahasiswa selama menempuh pendidikan.

Menurut dia, mahasiswa tidak hanya menunjukkan kemampuan akademik, tetapi juga berkompetisi melalui karya ilmiah, inovasi teknologi, pengabdian kepada masyarakat, hingga berbagai kompetisi di bidang rekayasa.

"Institusi yang membanggakan adalah institusi yang membuat mahasiswa berani bermimpi, memberi mereka ruang untuk bertumbuh dan membantu mereka membuktikan bahwa mimpi itu dapat dicapai," kata Retno.

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Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Lulusan Yudisium oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik Dr Ir Faradlillah Saves, S.T., M.T.

Fakultas Teknik Untag Surabaya juga memberikan penghargaan kepada lulusan dengan capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbaik pada masing-masing jenjang pendidikan.