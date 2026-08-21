Empat Kandidat Ketum PBNU Menguat Jelang Muktamar NU, Siapa Paling Berpeluang?

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, kontestasi menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase penentuan.

Muktamar ke-35 NU mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa". Forum tersebut menjadi momentum penting bagi NU karena berlangsung pada awal abad kedua perjalanan organisasi.

Ribuan kiai, pengurus, serta utusan PWNU dan PCNU dari berbagai daerah dijadwalkan berkumpul di Jombang untuk menentukan arah kepemimpinan NU lima tahun ke depan.

Berdasarkan kajian Tim Peneliti Insantara (Institut Islam Nusantara) bersama Intelektual Muda NU M Wildan, bursa calon Ketua Umum PBNU saat ini mengerucut pada empat nama.

Keempat figur tersebut dinilai memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan, dan karakter kepemimpinan yang berbeda.

Mereka ialah Ketua Umum PBNU petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf.

"Kontestasi ini tidak hanya mempertemukan empat nama, tetapi juga mempertemukan gagasan mengenai model kepemimpinan NU di abad kedua," kata Wildan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).

Gus Yahya, Modal Petahana dan Beban Evaluasi

Gus Yahya memiliki modal utama sebagai petahana. Pengalamannya memimpin PBNU selama satu periode membuatnya memiliki penguasaan terhadap struktur organisasi serta jaringan yang terbentuk selama masa kepemimpinannya.