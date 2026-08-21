Mahasiswa Untag Surabaya Bikin Website Prediksi Stok untuk Hindari Barang Menumpuk
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya M Ruslan Abdul Ghoni mengembangkan website yang dapat membantu perusahaan memprediksi kebutuhan stok barang.
Inovasi tersebut dikembangkan sebagai solusi bagi PT SMS, perusahaan distributor plafon PVC yang selama ini masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola persediaan.
Gagasan tersebut bermula ketika Ruslan melakukan observasi dan wawancara langsung di perusahaan.
Dia menemukan pencatatan stok masih menggunakan spreadsheet sederhana. Sementara itu, penentuan jumlah barang yang harus dipesan masih banyak mengandalkan pengalaman manajer.
Kondisi tersebut kemudian mendorong Ruslan mengembangkan sistem pengelolaan stok berbasis data.
Di bawah bimbingan Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA., Ruslan mengembangkan website yang dapat memprediksi kebutuhan stok berdasarkan data penjualan sebelumnya.
Sistem tersebut memungkinkan perusahaan memperkirakan jumlah barang yang perlu disediakan sehingga risiko penumpukan maupun kekurangan stok dapat ditekan.
Untuk menghasilkan prediksi kebutuhan barang, Ruslan menggunakan metode Weighted Moving Average (WMA) dengan memanfaatkan data riwayat penjualan.
Mahasiswa Untag Surabaya mengembangkan website prediksi stok barang menggunakan WMA dan Z-Score untuk membantu perusahaan mengelola persediaan.
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