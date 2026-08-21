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Masuk Kamar untuk Tidur, ABK KM Sumber Sejati Tiba-Tiba Hilang di Tengah Samudra

Jumat, 21 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Masuk Kamar untuk Tidur, ABK KM Sumber Sejati Tiba-Tiba Hilang di Tengah Samudra - JPNN.com Jatim
Foto tangkap layar mengilustrasikan jarak navigasi dari Pantai Prigi menuju titik koordinat KM Sumber Sejati di Samudra Hindia. Tim SAR gabungan dari Pos Basarnas Trenggalek dan Kantor SAR Surabaya menggunakan data pemetaan digital ini untuk memetakan radius pencarian korban berinisial F.F.A, seorang ABK kapal penangkap ikan yang dilaporkan hilang akibat terjatuh ke laut. ANTARA/HO - Polairud Popoh

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang anak buah kapal (ABK) KM Sumber Sejati dilaporkan hilang saat kapal berlayar di Samudra Hindia.

Petugas SAR gabungan kini melakukan pemantauan dan penyisiran untuk mencari keberadaan ABK bernama Fitra Fauzi Akbar tersebut. Lokasi terakhir korban dilaporkan berada di perairan selatan Tulungagung, sekitar 368 kilometer dari garis pantai.

Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdiyanto mengatakan Fitra merupakan warga Desa Tenjolayah, Kecamatan Sicalangka, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban diketahui berangkat melaut menggunakan KM Sumber Sejati dari Pelabuhan Pangkalan Muara Baru, Jakarta.

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"KM Sumber Sejati berangkat dari Pelabuhan Pangkalan Muara Baru Jakarta pada Rabu (1/7) dan masuk ke perairan Pantai Popoh karena ada kerusakan mesin," kata Nanang di Tulungagung, Kamis (20/8).

Setelah perbaikan kapal selesai, KM Sumber Sejati kembali melaut menuju Samudra Hindia dari Pantai Popoh pada Senin (6/7) sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, kapal membawa 33 ABK.

Fitra terakhir kali diketahui berada di kapal pada Senin (17/8) sekitar pukul 00.00 WIB. Menurut informasi dari pengurus kapal, korban sempat bermain telepon seluler bersama rekannya sebelum masuk ke kamar untuk beristirahat.

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"Informasi dari pengurus kapal, korban sempat bermain ponsel dengan temannya dan tidak lama kemudian masuk ke dalam kamar," ujarnya.

Sekitar pukul 03.00 WIB, rekan korban mendatangi kamar untuk membangunkannya karena harus kembali bekerja. Namun, Fitra tidak ditemukan di dalam kamar maupun di bagian lain kapal.

Seorang ABK KM Sumber Sejati hilang di Samudra Hindia. Lokasi terakhir korban berada sekitar 368 kilometer dari pantai dan pencarian terkendala jarak.
Sumber Antara
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TAGS   ABK hilang KM Sumber Sejati Samudra hindia pencarian abk hilang sar tulungagung

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