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Kecelakaan Tunggal di Tikungan Sungai Jari Blitar, Pengemudi Mobil Tewas

Jumat, 21 Agustus 2026 – 11:06 WIB
Kecelakaan Tunggal di Tikungan Sungai Jari Blitar, Pengemudi Mobil Tewas - JPNN.com Jatim
Petugas Polres Blitar, mengevakuasi korban kecelakaan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (20/8/2026). ANTARA/ HO-Polres Blitar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di tikungan Sungai Jari, Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Kamis (20/8). Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi mobil berinisial S (64) meninggal dunia setelah kendaraan yang dikemudikannya terjun ke sungai.

Kasat Lantas Polres Blitar AKP Galih Yasir Mubaroq mengatakan korban sempat mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Pengemudi mengalami luka dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun meninggal dunia," kata Galih.

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Menurut dia, kecelakaan tersebut bermula ketika kendaraan melaju dari arah barat menuju timur. Saat memasuki jalan umum di Desa Mronjo, Kecamatan Selopuro, kendaraan melaju tidak terkendali ketika melintasi jalan yang menurun.

Kendaraan kemudian menabrak pembatas jalan di sisi kiri sebelum akhirnya terjun ke arah sungai. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Petugas Polsek Selopuro bersama Unit Laka Satlantas Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi. Petugas bersama warga melakukan evakuasi terhadap korban yang diketahui merupakan warga Kecamatan Selopuro tersebut.

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Selain korban, petugas juga melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terjun ke sungai. Korban yang mengalami luka kemudian dibawa ke rumah sakit di wilayah Wlingi, Kabupaten Blitar.

Namun, setelah mendapatkan perawatan medis, korban dinyatakan meninggal dunia.

Kecelakaan tunggal terjadi di tikungan Sungai Jari, Blitar. Mobil terjun ke sungai dan pengemudi berusia 64 tahun meninggal dunia.
Sumber Antara
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