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Cuaca Malang 21 Agustus 2026, Pagi & Siang Cerah, Sore-Malam Cerah Hingga Berangin

Jumat, 21 Agustus 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 21 Agustus 2026, Pagi & Siang Cerah, Sore-Malam Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (21/8) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

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Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Kasembon berangin. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

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Sorenya Ampelgading, Dampit, Jabung, Karangploso, dan Tirtoyudo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Karangploso, Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Turen. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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