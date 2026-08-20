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Semarak Kemerdekaan, BRI Region 12 Surabaya Pererat Kekompakan Insan BRILian

Kamis, 20 Agustus 2026 – 20:22 WIB
Semarak Kemerdekaan, BRI Region 12 Surabaya Pererat Kekompakan Insan BRILian - JPNN.com Jatim
BRI Region 12 Surabaya menggelar Semarak Kemerdekaan untuk mempererat kekompakan Insan BRILian melalui berbagai lomba Agustusan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara bendera. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui Region 12 Surabaya turut memeriahkan HUT ke-81 RI dengan menggelar Semarak Kemerdekaan.

Kegiatan yang berlangsung di Brilian Stadium, Surabaya, pada Senin (17/8) pagi itu diikuti Insan BRILian dari berbagai unit kerja di BRI Region 12 Surabaya. Beragam perlombaan Agustusan digelar untuk mempererat kebersamaan sekaligus membangun kekompakan antarkaryawan.

Sejumlah permainan yang dilombakan antara lain Pindah Sedotan, Daster Balon, Tennis Ball Estafet, Merdeka Cooking Indonesia, Corong Air, Estafet Balon, hingga Foot Water Estafet.

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Setiap perlombaan menghadirkan tantangan berbeda yang mendorong peserta untuk bekerja sama dan menunjukkan kekompakan dalam suasana penuh keceriaan. Salah satu perlombaan yang menarik perhatian ialah Merdeka Cooking Indonesia. Lomba tersebut secara khusus diikuti jajaran manajemen BRI Region 12 Surabaya.

Pesertanya berasal dari unsur Regional Head, Area Head, dan Regional Assurance Head. Keterlibatan jajaran manajemen membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin semarak sekaligus menciptakan ruang kebersamaan dengan Insan BRILian.

Semarak Kemerdekaan juga melibatkan peserta dari berbagai unit kerja BRI Region 12 Surabaya, mulai dari Kantor Cabang (KC) Surabaya Kaliasin, KC Surabaya Rajawali, KC Surabaya Pahlawan, KC Surabaya Kapas Krampung, KC Surabaya Kusuma Bangsa, KC Surabaya Jemursari, KC Tanjung Perak, hingga sejumlah unit kerja lainnya.

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Peserta juga berasal dari KC Surabaya Kertajaya, KC Surabaya Diponegoro, KC Surabaya Manukan, KC Surabaya Mulyosari, KC Surabaya HR Muhammad, KC Waru, RO Surabaya, RAO Surabaya, Campus Surabaya, serta Perusahaan Anak.

Keterlibatan lintas unit tersebut menjadi bagian penting dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan BRI Region 12 Surabaya. Para peserta tidak hanya berkompetisi untuk memperebutkan kemenangan, tetapi juga berkesempatan berinteraksi dan memperkuat hubungan antarrekan kerja dari berbagai unit.

BRI Region 12 Surabaya menggelar Semarak Kemerdekaan untuk mempererat kekompakan Insan BRILian melalui berbagai lomba Agustusan.
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TAGS   semarak kemerdekaan BRI region 12 HUT ke-81 RI insan brilian

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