Viral! Dua Pendaki Diduga Mandi Pakai Sabun di Sungai Qolbu Gunung Argopuro

jatim.jpnn.com, JEMBER - Dua pendaki di Gunung Argopuro diduga mandi menggunakan sabun di aliran mata air Sungai Qolbu. Aksi dua pendaki yang terdiri dari seorang pria dan perempuan itu sempat direkam dan videonya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, keduanya terlihat membilas tubuh menggunakan air yang mengalir di Sungai Qolbu. Keduanya masih mengenakan pakaian saat melakukan aktivitas tersebut.

Dalam narasi video yang beredar, kedua pendaki itu diduga tidak hanya membilas tubuh, tetapi juga menggunakan sabun.

Perekam video sempat memperingatkan keduanya agar tidak melakukan aktivitas tersebut. Namun, kedua pendaki itu disebut tetap melanjutkan aktivitas mandi di aliran Sungai Qolbu.

Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III Jember, Purwantono, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut dia, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (15/8).

Saat ini, KSDA Wilayah III Jember masih melakukan identifikasi dan penyelidikan untuk mengetahui identitas kedua pendaki tersebut. Apabila identitas keduanya sudah diketahui, pihak KSDA akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Iya, benar adanya kejadian tersebut. Saat ini kami masih lakukan identifikasi dan penyelidikan terhadap pelakunya. Tentu akan ada tindakan dari kami, kalau sudah teridentifikasi pelakunya," kata Purwantono, Kamis (20/8).

Dia menjelaskan Sungai Qolbu berada di kawasan cagar alam yang memiliki aturan ketat terkait aktivitas manusia. Menurut Purwantono, aktivitas mandi, mencuci, dan kakus (MCK) dilarang dilakukan di kawasan tersebut.