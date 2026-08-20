Kredit Macet Pinjol Naik, Mekari Ungkap Pentingnya Financial Wellness Karyawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peran Human Resource (HR) dalam perusahaan kini tak lagi sebatas mengurus penggajian. Employee benefit mulai menjadi bagian dari strategi bisnis, termasuk dalam membangun financial wellness dan financial literacy karyawan.

Kebutuhan itu makin penting di tengah meningkatnya risiko masalah finansial pekerja. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2026 mencatat tingkat kredit macet pinjaman online (pinjol) naik dari 2,77 persen menjadi 4,52 persen. Kelompok usia 19–34 tahun menyumbang hampir separuh total gagal bayar.

Berdasarkan Laporan Kesejahteraan Finansial Karyawan Indonesia (Mekari, 2022), sebanyak 88,3 persen karyawan setidaknya sekali dalam setahun membutuhkan dana darurat. Sebanyak 92 persen dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok.

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Chief Executive Officer (CEO) Mekari Suwandi Soh mengatakan kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa pekerja Indonesia masih membutuhkan akses finansial yang aman saat menghadapi kebutuhan mendesak.

"Data ini adalah signal, bukan noise. Kenaikan kredit macet pinjol di kelompok usia produktif bukan anomali sesaat yang bisa diabaikan, melainkan signal yang jelas bahwa banyak pekerja Indonesia belum memiliki akses yang aman terhadap kebutuhan finansial mendesak," kata Suwandi dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8).

Menurutnya, apabila dibiarkan, signal ini akan terus berulang dan pada akhirnya membebani produktivitas serta loyalitas karyawan dalam jangka panjang.

"Tugas perusahaan, termasuk kami sebagai penyedia teknologi, adalah menangkap signal ini lebih awal dan meresponsnya lewat solusi yang benar-benar aman, bukan menunggu sampai ia berubah menjadi krisis finansial yang lebih besar," ujarnya.

Mekari Flex hadir dengan layanan employee benefits yang terintegrasi dengan ekosistem Mekari. Salah satunya, Accessible Salary, yang memungkinkan karyawan mengakses gaji yang telah menjadi haknya tanpa bunga dan hanya dikenakan biaya administrasi transaksi.