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Pria Tanpa Identitas Tertemper Kereta di Perlintasan Sidoarjo, Diduga Bunuh Diri

Rabu, 19 Agustus 2026 – 22:05 WIB
Pria Tanpa Identitas Tertemper Kereta di Perlintasan Sidoarjo, Diduga Bunuh Diri - JPNN.com Jatim
Seorang pria tanpa identitas tertemper KA Logawa di perlintasan Sawotratap, Sidoarjo. Korban masih hidup dan polisi mendalami kronologi kejadian. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang pria tanpa identitas tertemper Kereta Api (KA) Logawa di perlintasan KM 9/15, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (19/8) sekitar pukul 11.45 WIB.

Pria tersebut diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan berdiri di area perlintasan saat KA Logawa jurusan Purwokerto melintas di bawah Flyover Aloha.

Kapolsek Gedangan Kompol Anak Agung Gede Putra Wisnawa mengatakan korban mengalami luka pada bagian kepala dan masih dalam kondisi hidup setelah kejadian.

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"Berdasarkan keterangan saksi, saat kejadian KA Logawa sempat berhenti setelah menabrak seorang pria di lokasi. Petugas medis kemudian memberikan pertolongan dan membawa korban menggunakan ambulans ke RSUD Sidoarjo," kata Agung saat dikonfirmasi.

Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Saksi yang merupakan satpam Stasiun Waru Sidoarjo Rohmad Mukhibi mengatakan pria tersebut diduga melakukan percobaan serupa di wilayah Jemursari, Surabaya. Peristiwa itu disebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 00.30 WIB. Namun, upaya tersebut gagal setelah diketahui masyarakat.

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"Namun, upaya tersebut saat itu gagal setelah diketahui masyarakat," ujar Rohmad.

Polisi saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas korban sekaligus mengungkap kronologi lengkap kejadian.

Seorang pria tanpa identitas tertemper KA Logawa di perlintasan Sawotratap, Sidoarjo. Korban masih hidup dan polisi mendalami kronologi kejadian.
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TAGS   percobaan bunuh diri ka logawa pria tertemper kereta pria tertabrak kereta perlintasan kereta sidoarjo

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