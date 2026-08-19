BRI Peduli Salurkan Sembako ke 9 Panti Asuhan dan Lembaga Sosial di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 12 Surabaya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

BRI menyalurkan bantuan paket sembako kepada sembilan panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), dan gereja di Surabaya dan sekitarnya.

Penyaluran bantuan dilakukan pada 30 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian program Berbagi Bahagia Natal 2025 sekaligus momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bantuan diserahkan secara langsung oleh perwakilan BRI Region 12 Surabaya Amatus Susilardi bersama para Insan BRILiaN.

Sembilan penerima bantuan tersebut terdiri atas Panti Asuhan Don Bosco, Panti Asuhan Pondok Hayat, Panti Asuhan Sumber Kasih, Panti Pondok Kasih, Panti Yestoya, Gereja Yohanes Pemandi, Panti Asuhan Undaan, Panti Asuhan Wedha Usia, serta LKSA Immanuel.

Amatus mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BRI untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.

"Penyaluran bantuan sembako dari BRI Peduli merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menebarkan kasih, kebersamaan, serta solidaritas sosial kepada sesama," ujar Amatus, Rabu (19/8).

Menurut dia, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara BRI dan masyarakat di lingkungan sekitar.