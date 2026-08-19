Polisi Ungkap Adanya Selisih Data Manifest dan Jumlah Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap adanya perbedaan jumlah penumpang antara yang tertera di manifes dengan data sebenarnya, pada peristiwa terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep.

Dirpolairud Polda Jawa Timur Kombes Arman Asmara mengatakan telah menerima berbagai dokumen kapal. Lalu, pihaknya bakal melakukan penyelidikan.

“Kami sudah mempunyai data dan dokumen lengkap. Mulai manifest, meski tidak ada kesesuaian, hingga Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan semuanya sedang kami teliti dan dalami,” kata Arman saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).

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Pihaknya ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab di antara pihak yang terlibat dalam keberangkatan kapal dari Surabaya menuju Makassar tersebut.

Dengan demikian, Arman akan memfokuskan pendalaman kasus terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 tersebut, pada pihak yang paling bertanggung jawab.

“Ada ke arah sana (saling melempar tanggung jawab) dalam kasus terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2, ini yang sedang kami garis bawahi,” ujarnya.

“Kami sedang mendalami siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus terbakarnya kapal ini,” kata dia.

Arman mengungkapkan total saksi yang sudah diperiksa dalam perkara tersebut sebanyak tujuh orang. Dia membuka peluang ada pihak lain yang akan dipanggil.