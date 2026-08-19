New BMW iX3 Hadir di Surabaya, Bisa Tempuh 805 Km dan Isi Daya 10 Menit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMW Astra menghadirkan New BMW iX3 50 xDrive M Sport di Jawa Timur. Model tersebut menjadi kendaraan pertama dari lini Neue Klasse yang diperkenalkan BMW Astra di wilayah tersebut.

Kehadiran mobil listrik ini sekaligus menandai babak baru kendaraan listrik BMW di Jawa Timur dengan membawa teknologi elektrifikasi dan digital generasi terbaru.

Operation Manager BMW Astra Teguh Widodo mengatakan kehadiran New BMW iX3 menjadi momentum istimewa bagi BMW Astra, khususnya dalam menghadirkan generasi baru kendaraan listrik kepada konsumen di Jawa Timur.

"Tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi BMW Astra. Di BMW Astra Surabaya ini kami dapat menghadirkan New BMW iX3 sebagai model Neue Klasse pertama di Jawa Timur, menandai dimulainya era baru bagi BMW," kata Teguh di Surabaya, Rabu (19/8).

New BMW iX3 sebelumnya diperkenalkan di ajang GIIAS Jakarta 2026 pada akhir Juli lalu sebelum akhirnya hadir di Jawa Timur.

Dari sisi teknologi, mobil listrik tersebut mengusung BMW eDrive Generasi Keenam dengan arsitektur kelistrikan 800 volt.

New BMW iX3 juga dilengkapi empat komputer performa tinggi atau Superbrains serta sistem BMW Panoramic iDrive yang menjadi bagian dari pengalaman digital generasi terbaru.

Untuk performa, New BMW iX3 50 xDrive M Sport dibekali dua motor listrik dengan tenaga maksimal hingga 345 kW atau setara 469 hp. Torsi maksimumnya mencapai 645 Nm.