JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tahura Raden Soerjo Kebakaran, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup

Tahura Raden Soerjo Kebakaran, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup

Rabu, 19 Agustus 2026 – 20:42 WIB
Tahura Raden Soerjo Kebakaran, Pendakian Gunung Arjuno-Welirang Ditutup - JPNN.com Jatim
Arsip foto - Hutan gunung Arjuno yang terbakar terlihat dari desa Landungsari, Malang, Jawa Timur, Jumat (11/10/2019). Kawasan hutan yang terbakar berada di petak Curah Sriti di ketinggian 2.300 mdpl dengan kemiringan 70 derajat sehingga menjadi kendala bagi petugas untuk memadamkan api. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

jatim.jpnn.com, MALANG - Jalur pendakian Gunung Arjuno-Welirang ditutup sementara akibat kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo. Penutupan dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur untuk memastikan keselamatan para pendaki di tengah upaya penanganan kebakaran.

Kepala Dishut Jatim Jumadi mengatakan faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menutup seluruh jalur pendakian Gunung Arjuno-Welirang.

"Yang terpenting adalah faktor keselamatan, ya sehingga kami tutup sementara (pendakian Arjuno-Welirang)," kata Jumadi saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).

Baca Juga:

Berdasarkan data sementara Dishut Jatim, kebakaran terjadi pada Selasa (18/8) sekitar pukul 18.30 WIB. Api terpantau berada di area Grid 903, 901, dan 854 yang masuk wilayah Desa Pancalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Informasi awal mengenai kebakaran diterima basecamp Sumber Brantas dari relawan yang melihat kepulan asap di sisi timur Lapangan Kotak.

Situasi kemudian berkembang. Sekitar pukul 21.50 WIB, basecamp Sumber Brantas menerima laporan dari relawan di Puncak Kembar 2 bahwa api mulai melebar hingga ke jalur pendakian melalui Sumber Brantas.

Baca Juga:

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap seluruh pendaki yang berada di jalur pendakian Gunung Arjuno dan Welirang sekitar pukul 22.00 WIB. Penyisiran juga dilakukan untuk memastikan tidak ada pendaki yang tertinggal atau belum berhasil dievakuasi.

Hingga Rabu sekitar pukul 05.00 WIB, terpantau tiga titik panas atau hotspot berdasarkan aplikasi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi). Tiga titik panas tersebut berada di atas kawasan Pondokan dan sekitar Lembah Kidang.

Kebakaran terjadi di kawasan Tahura Raden Soerjo. Pendakian Gunung Arjuno-Welirang ditutup sementara setelah tiga hotspot terdeteksi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   karhutla arjuno-welirang karhutla Tahura Raden Soerjo kebakaran hutan dan lahan pendakian arjuno ditutup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU