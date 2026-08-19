Telkom University Surabaya Kembangkan SIPosyandu 2.0 Berbasis IoT untuk Cegah Stunting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim dosen Telkom University Surabaya mengembangkan inovasi digital untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui SIPosyandu versi 2.0 yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things (IoT). Inovasi tersebut menyasar kader posyandu di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Pengembangan SIPosyandu 2.0 merupakan kelanjutan dari implementasi Sistem Informasi Posyandu (SIPOS) berbasis web yang sebelumnya digunakan untuk membantu pengelolaan laporan bulanan kader Surabaya Hebat.

Ketua Tim Pengabdi Amalia Nur Alifah, S.Si., M.Si., mengatakan sistem terbaru tersebut dikembangkan untuk mempermudah proses pencatatan sekaligus pemantauan tumbuh kembang balita.

Baca Juga: Telkom University Surabaya Kembangkan Konten SEO Promosikan Potensi Desa dan BUMDes

Selama ini, kader posyandu masih menghadapi kendala pencatatan secara manual menggunakan buku register. Cara tersebut dinilai rentan menimbulkan ketidakakuratan data dan membutuhkan waktu cukup lama dalam proses rekapitulasi.

"Melalui SIPosyandu v2.0, kader tidak lagi terbebani rekapitulasi manual. Sistem ini secara langsung terintegrasi dengan timbangan digital berbasis IoT melalui koneksi Bluetooth," kata Amalia yang juga dosen Program Studi Sains Data Telkom University Surabaya.

Dengan sistem tersebut, data berat badan balita dapat langsung masuk ke aplikasi ketika proses penimbangan dilakukan.

"Saat balita ditimbang, data berat badan akan otomatis masuk ke aplikasi yang sudah dibuat. Hal ini bisa sangat membantu tenaga kesehatan posyandu dalam menginput data," ujarnya.

SIPosyandu 2.0 tidak hanya digunakan untuk mengelola data hasil penimbangan balita.

Aplikasi tersebut juga dilengkapi sejumlah fitur pendukung, seperti edukasi interaktif dan konsultasi kesehatan secara daring.