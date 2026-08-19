GIIAS Surabaya 2026 Digelar 26-30 Agustus, Hadirkan 37 Merek Kendaraan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 kembali menyapa masyarakat Jawa Timur. Pameran otomotif tersebut akan digelar pada 26-30 Agustus 2026 di Grand City Mall dengan menghadirkan puluhan merek kendaraan bermotor dari berbagai segmen.

GIIAS Surabaya 2026 menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar sejak pameran otomotif tersebut pertama kali digelar di Surabaya 10 tahun lalu.

Project Director GIIAS 2026 Abiyoso Wietono mengatakan sebanyak 37 merek kendaraan bermotor akan berpartisipasi dalam pameran yang berlangsung di Surabaya tersebut.

"Meningkat lebih dari dua kali lipat dari awal GIIAS 10 tahun lalu pertama digelar di Surabaya dengan 15 brand kendaraan," kata Abiyoso saat konferensi pers di Legacy Ballroom Surabaya, Rabu (19/8).

Dari 37 merek tersebut, sebanyak 26 merupakan merek kendaraan penumpang, satu kendaraan komersial, dan 10 kendaraan roda dua.

Selain itu, terdapat 25 merek dari industri pendukung otomotif yang turut ambil bagian.

Jumlah tersebut menjadikan GIIAS Surabaya 2026 sebagai penyelenggaraan dengan jumlah merek terbanyak sepanjang sejarah pameran tersebut di Kota Pahlawan.

Pada penyelenggaraan tahun ini juga terdapat 14 merek baru maupun merek yang kembali berpartisipasi. Kehadiran berbagai merek tersebut mencakup kendaraan penumpang, kendaraan komersial, hingga sepeda motor.

Sekretaris I Gaikindo Eddy Sumedi berharap GIIAS Surabaya dapat menjadi ruang pertemuan antara pelaku industri otomotif dengan masyarakat sebagai konsumen.