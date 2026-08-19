Gunung Arjuno-Welirang Dilanda Karhutla, 3 TItik Api Terdeteksi

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan Gunung Arjuno-Welirang yang berada di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mendeteksi sedikitnya tiga titik api di kawasan tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan tiga titik api tersebut diketahui berdasarkan hasil pemetaan melalui udara. Namun, lokasi titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau oleh tim pemadam melalui jalur darat.

"Hasil pemetaan via udara, ada tiga titik api yang terdeteksi," kata Gatot saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).

Gatot mengatakan hingga kini belum terdapat data mengenai luasan kawasan yang terdampak kebakaran. Meski demikian, BPBD Jatim bersama unsur terkait tengah menyiapkan skema pemadaman dari udara atau water bombing.

Rencananya, air akan diambil dari kolam di kawasan Kaliandra untuk kemudian diangkut menggunakan helikopter menuju lokasi titik api.

"Kami sedang upayakan helikopter yang bisa mengangkut air sebanyak satu ton sekali angkut," ujarnya.

Sambil menunggu kesiapan helikopter, tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD kabupaten/kota, TNI, dan Polri bergerak mendekati lokasi kebakaran. Tim tersebut melakukan pemetaan sekaligus upaya pemadaman dari jalur darat.