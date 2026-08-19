Pemkot Surabaya Gelar Lomba Kampung Pancasila, RT dan RW Diimbau Daftar

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

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Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar Lomba Kampung Pancasila, pada September hingga Desember 2026. Seluruh RT dan RW diimbau ikut dalam perhelatan itu.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila, Irvan Widyanto mengatakan, Lomba Kampung Pancasila akan menilai pilar lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi dan sosial budaya.

"(Pilar lingkungan) artinya itu dari setiap rumah tangga yang ada di level RT maupun RW sudah melakukan pemilahan sampah," kata Irvan, melalui rilisan tertulisnya, Rabu (19/8).

Pilar kemasyarakatan meliputi, penguatan keamanan lingkungan, yakni jadwal keamanan, penggunaan CCTV dan upaya kampung bebas pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sedangkan, pilar ekonomi menilai tingkat kepedulian dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu indikatornya, donasi bagi warga yang membutuhkan bantuan.