Kabar Baik untuk Wisatawan, Bromo Kembali Dibuka Mulai Kamis 20 Agustus

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memastikan kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis (20/8) pukul 00.01 WIB. Pembukaan kembali dilakukan setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan tersebut dinyatakan selesai.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan keputusan membuka kembali kawasan Bromo mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi kondisi kawasan pascakebakaran. Pembukaan tersebut juga mempertimbangkan aspek keselamatan wisatawan maupun petugas.

"Mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung dan petugas, sehingga kawasan Bromo dibuka untuk wisata Kamis, 20 Agustus 2026, pukul 00.01 WIB," kata Rudi melalui keterangan tertulis, Rabu (19/8).

Pembukaan kawasan wisata Bromo tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor: PG.19/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026 yang diterbitkan pada 19 Agustus 2026.

Bagi wisatawan yang ingin berkunjung, tiket sudah dapat dipesan mulai Rabu melalui laman resmi TNBTS. Sementara itu, kuota kunjungan wisata tidak mengalami perubahan, yakni sebanyak 2.752 orang per hari.

Sebelumnya, seluruh pintu wisata di kawasan Bromo ditutup total sejak Sabtu (8/8) malam akibat meningkatnya eskalasi karhutla.

Pintu masuk tersebut meliputi Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang.

Rudi mengingatkan wisatawan agar tetap mematuhi seluruh aturan dan arahan petugas selama berada di kawasan Bromo. Pengunjung juga diminta menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.