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Polisi Dalami Kejiwaan Ibu di Pamekasan yang Tusuk Anak hingga Korban Tewas

Rabu, 19 Agustus 2026 – 14:41 WIB
Polisi Dalami Kejiwaan Ibu di Pamekasan yang Tusuk Anak hingga Korban Tewas - JPNN.com Jatim
Polres Pamekasan dalami kejiwaan ibu yang tusuk anak hingga tewas Polres Pamekasan merilis pengusutan kasus penusukan oleh seorang ibu kepada anak kandungnya. (ANTARA/ HO-Polres Pamekasan)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan mendalami kondisi kejiwaan DA, perempuan yang diduga menusuk anak kandungnya hingga meninggal dunia pada 17 Agustus 2026.

Pemeriksaan kejiwaan dilakukan setelah penyidik menemukan riwayat gangguan kejiwaan yang pernah dialami DA.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardiyanto mengatakan pihaknya perlu memastikan kondisi kejiwaan tersangka untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

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“Upaya mendalami kejiwaan seorang ibu yang menusuk anak kandungnya sendiri ini kami lakukan karena berdasarkan hasil penyidikan sementara yang bersangkutan sebelumnya pernah memiliki riwayat sakit jiwa,” kata Yoyok, Selasa (18/8).

Berdasarkan rekam medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, DA pernah menjalani perawatan kejiwaan pada 2020.

Kondisinya sempat membaik. Namun, gangguan kejiwaan tersebut kembali dialami DA pada 2023.

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Saat ini, polisi telah mengamankan DA untuk menjalani proses hukum.

Yoyok mengatakan kondisi DA saat menjalani pemeriksaan juga terlihat berbeda dibandingkan orang pada umumnya. Tersangka lebih banyak diam dan menunjukkan tatapan kosong.

Ibu di Pamekasan diduga menusuk anak kandungnya hingga tewas. Polisi menemukan riwayat gangguan kejiwaan dan akan membawa DA ke RSJ Lawang.
Sumber Antara
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TAGS   pembunuhan pamekasan ibu bunuh anak pemeriksaan kejiwaan Polres Pamekasan gangguan kejiwaan

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